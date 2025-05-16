В Уфе впервые выступил коллектив ТЮЗа из Тулы

В Уфе впервые выступил коллектив Тульского областного театра юного зрителя. Визит стал возможен благодаря федеральному проекту «Тепло родного дома», организованного Министерством культуры России.
Согласно концепции, театры представят тематические спектакли, рассказывающие о традициях и обычаях России, отражающие вечные ценности, присущие многонациональному народу. Тульский коллектив представил уфимцам спектакль «Рассказ о Петре и Февронии», основанный на литературном произведении 16 века Ермолая-Еразма. Создатели позволили окунуться в удивительный земной путь двух влюбленных.
Постановка была тепло встречена зрителями. В свою очередь Башкирский государственный театр кукол с ответным визитом в июне этого года посетит Тулу и покажет местным жителям спектакль «Озеро заколдованного коня».