Стало известно состояние пострадавших в пожаре в Салавате

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о самочувствии пострадавших в крупном пожаре в Салавате.

В пожаре пострадали три человека. 43-летний мужчина находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Его 40-летний коллега с термическими ожогами после осмотра направлен в ожоговое отделение городской больницы Стерлитамака. Ещё один пострадавший также направлен в тяжёлом состоянии в больницу Стерлитамака.