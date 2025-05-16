В Уфе крыса застряла в оконной створке

15 мая в службу спасения обратилась местная жительница, которая рассказала, что зверёк застрял в оконной створке. Окно было оставлено на проветривание.

Выяснилось, что в квартире никто не живёт. Жилая площадь продана, но крысу хозяева бросили в одиночестве. С помощью альпинистского снаряжения спасатели поднялись к окну и освободили зверька. Крысу отдали женщине, которая сообщила о происшествии.