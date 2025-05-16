В Салавате на месте пожара работает собака-спасатель Торин

В Салавате на место пожара на промышленной территории продолжается разбор завалов. Спасатели ведут поиски пострадавшего сотрудника предприятия.

Напомним, на предприятии по изготовлению парафина из-за нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением. К ликвидации происшествия привлекались 80 человек и 32 единицы техники.

Предварительно пострадали 4 человека — они госпитализированы. Поиски ещё одного сотрудника ведутся. На месте завалов работает собака-спасатель Торин.