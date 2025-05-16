Врачи Уфы помогли пациенту со сломанным половым органом

В больницу №21 в Уфе обратился мужчина с редким недугом. Пациент «сломал» половой орган.

31-летний мужчина пожаловался медикам на боли, отеки и гематомы в области мошонки и полового члена. Врачи бережно провели оперативное вмешательство и помогли пациенту. Мужчине предстоит пройти курс полной реабилитации, которая может продлиться полгода.

Специалисты рассказали, что данная травма считается редкой. В последние несколько лет подобных происшествий в Башкирии не случалось.