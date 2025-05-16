Радий Хабиров встретился с участниками форума молодых учёных

В Башкортостане продолжают создавать инфраструктуру для молодых учёных и увеличивают их финансовую поддержку. Об этом Радий Хабиров рассказал на встрече с учёными в Геномном центре Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.

Чтобы удержать лучшие умы республики и привлечь специалистов из других регионов, строятся новые лаборатории, закупается самое современное оборудование. С 2022 года из бюджета выделают по 200 миллионов рублей для улучшения жилищных условий молодых учёных и их стажировок в лучших вузах страны и мира. Глава Башкортостана также дополнительно учредил семь ежегодных премий «Молодой ученый года» по 150 тысяч рублей за достижения в области инноваций и исследований в сфере естественных, технических и гуманитарных наук.

Мы с большим уважением и надеждой смотрим на вас – молодых учёных. Ведь именно вы совсем скоро будете вести вперёд нашу республику и всю страну.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе встречи Радий Хабиров также ответил на вопросы молодых учёных. Они интересовались перспективными направлениями развития науки, роли искусственного интеллекта. Поднимали и проблемные моменты. Глава Башкортостана записал обращения, по которому будут даны соответствующие поручения. Лучших молодых учёных республики Радий Хабиров отметил благодарственными письмами.

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