Радий Хабиров встретился с участниками форума молодых учёных

В Башкортостане продолжают создавать инфраструктуру для молодых учёных и увеличивают их финансовую поддержку. Об этом Радий Хабиров рассказал на встрече с учёными в Геномном центре Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.

Чтобы удержать лучшие умы республики и привлечь специалистов из других регионов, строятся новые лаборатории, закупается самое современное оборудование. С 2022 года из бюджета выделают по 200 миллионов рублей для улучшения жилищных условий молодых учёных и их стажировок в лучших вузах страны и мира. Глава Башкортостана также дополнительно учредил семь ежегодных премий «Молодой ученый года» по 150 тысяч рублей за достижения в области инноваций и исследований в сфере естественных, технических и гуманитарных наук.