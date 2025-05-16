В Башкирии участники СВО могут получить меры поддержки в МФЦ

Получить компенсацию за обучение детей и за коммунальные услуги, оформить налоговые льготы и питание продукцией «Молочной кухни». Меры поддержки участники СВО и члены их семей могут получить в Многофункциональном центре республики, оформив всего одно заявление. Комплексный запрос в офисах МФЦ организован с 2022 года, и количество предоставляемых в нём услуг ежегодно пополняется. Проект реализуется совместно с Министерством обороны Российской Федерации и Минэкономразвития России.

На защиту Родины боец с позывным «Аксакал» отправился почти с самого начала СВО. Служил на Луганском направлении водителем штурмовых бригад. Получил ранение, контузию, частично потерял зрение. Комиссован. Сейчас решает вопросы с льготами и документами.

Получить положенные льготы можно написав всего одно заявление. Всего для участников СВО и членов их семей центр предоставляет 40 мер поддержки, 25 из них предоставляются по комплексному запросу.

Значительно упрощает процесс получения мер поддержки и экономит время заявителя. Наиболее популярные услуги на сегодняшний день – это различные пособия для семей с детьми, обеспечение питанием «Молочной кухни», компенсация обучения детей, компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление налоговых льгот и поддержка при газификации жилых домов. Участники СВО и члены их семей также могут оформить в МФЦ справку, подтверждающую их статус для дальнейшего получения различных мер поддержки от государства. Наталья Куприянова, директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

В центре организован сектор пользовательского сопровождения с доступом в региональный и федеральный портал «Госуслуги». Специалисты оказывают полную консультацию по порядку и способу получения всех мер поддержки и льгот.