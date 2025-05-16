В Салавате ликвидируют последствия пожара на предприятии

Работы по ликвидации последствий в Салавате продолжаются. Сейчас разбирают конструкции и ищут мужчину, который, вероятнее всего, находится под завалами. Применяются беспилотные летательные аппараты, привлечены кинологические расчеты.

В результате происшествия в реанимации с сильными ожогами находятся трое мужчин, им 51, 49 и 44 года соответственно, еще один мужчина с ушибами таза и переломами. Напомним, сегодня около 10 часов в промзоне Салавата произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на предприятии, производящем парафин. Произошло частичное обрушение здания.