Башкирия принимает участие в форуме «Россия – исламский мир» в Казани

В Казани проходит ХVI международный экономический форум «Россия – исламский мир: KazanForum 2025». В этом году на форум приехали представители 103 стран. Башкортостан представляет председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан Азат Фаттахов.

Группа стратегического видения «Россия – исламский мир» – одна из главных площадок взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира в сфере реализации стратегического партнёрства, укрепления межконфессионального согласия, сотрудничества в сфере развития религиозного образования, разработки совместных мер по борьбе с международным терроризмом и т.д.