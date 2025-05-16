В Бижбулякском районе семейная династия занимается сельским хозяйством

Аграрии в четвёртом поколении. В Бижбулякском районе семейная династия Михайловых продолжает дело своих дедов и прадедов. Несмотря на зону рискованного земледелия, грамотный подход к посевной кампании и современная сельхозтехника помогают получать высокие урожаи.
Агрофирму «Родник» они создали в 2007 году, выбрав направлениям своей деятельности растениеводство. На 4 тысячах гектарах Михайловы сеют все основные культуры.
По посевным площадям, а это более 90 тысяч гектаров, Бижбулякский район входит в первую десятку среди муниципалитетов республики. И увидеть старую технику на пашнях практически невозможно. Аграрии ежегодно обновляют свой автопарк. Глава семьи Сергей Михайлов в сельском хозяйстве с 1979 года. И по его словам, современная агротехника российского производства не уступает импортным аналогам, а стоит дешевле. Благодаря поддержке республики и субсидированию копить на неё не нужно.