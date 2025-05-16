В Бижбулякском районе семейная династия занимается сельским хозяйством

Аграрии в четвёртом поколении. В Бижбулякском районе семейная династия Михайловых продолжает дело своих дедов и прадедов. Несмотря на зону рискованного земледелия, грамотный подход к посевной кампании и современная сельхозтехника помогают получать высокие урожаи.

В этом году к посевной приступили 1 мая. Уже полностью засеяли такие культуры, как лён, ячмень, чечевица, горох и практически завершили подсолнечник. Сейчас сеем пшеницу, и осталась у нас гречиха. В совокупности около 85% площадей мы уже засеяли.

У нас сельским хозяйством занимается четвертое поколение. И нет желания заниматься чем-то другим. Труд тяжёлый, конечно, но всё-таки он оправдан. И когда сделал колоссальный объем работы, прямо душа радуется.

По посевным площадям, а это более 90 тысяч гектаров, Бижбулякский район входит в первую десятку среди муниципалитетов республики. И увидеть старую технику на пашнях практически невозможно. Аграрии ежегодно обновляют свой автопарк. Глава семьи Сергей Михайлов в сельском хозяйстве с 1979 года. И по его словам, современная агротехника российского производства не уступает импортным аналогам, а стоит дешевле. Благодаря поддержке республики и субсидированию копить на неё не нужно.