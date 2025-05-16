В Гафурийском районе Башкирии забьют «Золотые гвозди»

В Гафурийском районе в июне торжественно забьют первые в России «Золотые гвозди». Мероприятие будет посвящено официальному признанию двух уникальных геологических объектов — разрезов «Усолка» и «Дальний Тюлькас» — международными эталонами.

В преддверии важного для Башкортостана события для студентов и аспирантов уфимских вузов провели лекции, рассказали о пермской системе, гвоздях стратиграфической шкалы и башкирских объектах, ставших мировым стандартом, фиксирующим границы древних геологических периодов.