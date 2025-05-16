В Уфе пройдет третий «Китап-Байрам»

В Уфе вовсю готовятся к предстоящему «Китап-Байраму». Праздник книги пройдет в третий раз. Мероприятие начнется 30 мая и продлится до 1 июня. Площадкой уже по традиции станет Советская площадь.

В этом году примут участие около ста издательств. Форум станет местом общения и для директоров библиотек, которые приедут со всей России. Также ожидается приезд именитых писателей. Презентацию новинок готовит и издательство «Китап». Книги подбирали так, чтобы они были интересны и жителям республики, и её гостям.