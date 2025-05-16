Музей ТВ Башкортостана принял первых посетителей

Прикоснуться к прошлому и настоящему башкирского телевидения. В преддверии Международного дня музеев свои двери распахнуло здание Телецентра. Здесь находится республиканский музей радио и ТВ. Подобное мероприятие проходит впервые, но, скорее всего, станет ежегодным. В этом году телеканалу «БСТ» и радио «Юлдаш» исполнится 25 лет.

Но башкирское телевидение и радио куда старше этого возраста. Посетителей музея, а их было около трёхсот, с богатой историей познакомили директор школы-студии телерадиоискусства Шаура Гильманова и главный специалист Юнир Азнабаев. Гости посмотрели и раритетное оборудование. С его помощью в прошлом веке проходили съемки программ и осуществлялось вещание.