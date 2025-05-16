В Уфе подвели итоги второго сезона Башкирской шахматной лиги

Эти соревнования проходили на протяжении девяти месяцев, и только накануне стала известна команда победителей.
Второй сезон башкирской шахматной лиги подошел к концу. В заключительный день соревнований в уфимском Конгресс-Холле царила по-настоящему напряженная атмосфера. Здесь нет права на ошибку. Спортсмен должен продумать свои действия на несколько ходов вперед.
Финальный этап шахматной лиги прошёл по швейцарской системе в 7 туров. Из них Диана Зайцева из Уфы потерпела поражение лишь в одном. Такого результата она добилась благодаря опыту. Уже 7 лет девочка занимается этим спортом.
Турнир уникальный. Он не имеет аналогов в нашей стране. И если в прошлом году в этих соревнованиях принимали участие всего 10 команд, то в этом сезоне их было 42. В финальный этап отобрались 12 сильнейших коллективов из разных регионов Республики. Они проходили отбор на протяжении учебного года в пяти подгруппах.
На первую ступень пьедестала поднялась команда Шахматной школы Федерации Республики Башкортостан. Шахматисты Спортивного клуба «Толпар» остановились на второй строчке, ну а тройку лучших замкнул спортклуб «Профи64».