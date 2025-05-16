В Уфе подвели итоги второго сезона Башкирской шахматной лиги

Эти соревнования проходили на протяжении девяти месяцев, и только накануне стала известна команда победителей.

Второй сезон башкирской шахматной лиги подошел к концу. В заключительный день соревнований в уфимском Конгресс-Холле царила по-настоящему напряженная атмосфера. Здесь нет права на ошибку. Спортсмен должен продумать свои действия на несколько ходов вперед.

Финальный этап шахматной лиги прошёл по швейцарской системе в 7 туров. Из них Диана Зайцева из Уфы потерпела поражение лишь в одном. Такого результата она добилась благодаря опыту. Уже 7 лет девочка занимается этим спортом.

Этот турнир помогает собраться множеству шахматистов из РБ, чтобы объединиться в один большой турнир. Диана Зайцева, победительница башкирской шахматной лиги

Турнир уникальный. Он не имеет аналогов в нашей стране. И если в прошлом году в этих соревнованиях принимали участие всего 10 команд, то в этом сезоне их было 42. В финальный этап отобрались 12 сильнейших коллективов из разных регионов Республики. Они проходили отбор на протяжении учебного года в пяти подгруппах.

Вы знаете, многие шахматисты друг друга не знают, здесь же не только профессионалы играют же. Вы представляете, приехали дети, вы проходили по рядам в самые первые дни? Вы видели, как сверкают глаза? Блестят они от радости! Это же праздник. Михаил Глиджян, главный судья башкирской шахматной лиги

Команда шахматной школы Федерации шахмат РБ существует сравнительно недавно, но там обучаются преимущественно опытные спортсмены. Борьба была очень плотная, занявшие 2 и 3 места команды тоже хотели победить, но не всё получилось. Команда Федерации шахмат РБ стала победителем этого турнира. Карина Абсалямова, заместитель исполнительного директора Федерации шахмат Республики Башкортостан