Жительница Уфы уберегла маму от мошенников

Женщина позвонила 77-летней маме и случайно выяснила, что она находится в банке и намерена снять свои сбережения. Оказалось, доверчивой пенсионерке позвонили неизвестные, которые представились сотрудникам МФЦ. Они напугали женщину тем, что её денежные средства находятся под угрозой. Чтобы сберечь финансы, нужно передать их курьеру. Сначала женщина отдала неизвестному 145 тысяч рублей, которые были у неё дома, а потом отправилась в банк, чтобы снять оставшиеся накопления.