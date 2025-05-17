Глава Башкирии поздравил жителей с Днём садовода

Сегодня в республике впервые отмечается День садовода, который указом Главы Республики Башкортостан ежегодно будет праздноваться в третью субботу мая. Четыре года назад приняли решение о поддержке СНТ на государственном уровне, отметил в своем поздравлении Радий Хабиров. За это время финансовую помощь получили почти 500 садовых товариществ Башкортостана.
Более чем в 200 садах отремонтировали подъездные дороги протяженностью более 85 км, в 275 значительно улучшили внутреннюю инфраструктуру. Новый праздник садоводы встречают в труде – в СНТ по всей республике проходят субботники, добавил Радий Хабиров.