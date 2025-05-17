Глава Башкирии поздравил жителей с Днём садовода

Сегодня в республике впервые отмечается День садовода, который указом Главы Республики Башкортостан ежегодно будет праздноваться в третью субботу мая. Четыре года назад приняли решение о поддержке СНТ на государственном уровне, отметил в своем поздравлении Радий Хабиров. За это время финансовую помощь получили почти 500 садовых товариществ Башкортостана.