В Башкирии продлён срок действия выплат при заключении военного контракта

Радий Хабиров продлил срок действия региональных единовременных выплат при заключении контракта на службу в зоне спецоперации до 31 мая 2025 года. Соответствующие изменения внесены в указ о мерах поддержки участников СВО, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, с 1 января этого года, по указу Радия Хабирова, размер выплаты контрактникам от Башкирии был увеличен с 505 до 1,6 млн рублей, с учётом федеральной доплаты сумма составила 2 млн. Мера поддержки продлевалась несколько раз.