В УУНиТ прошёл традиционный День авиации

Уфимский университет науки и технологий провел свой традиционный праздник – День авиации. Мероприятие развернулось на учебном аэродроме вуза. Гости смогли не только посидеть за штурвалом реальных боевых самолетов и вертолетов, но и узнать о приемной кампании этого года.

Винтокрылая машина с помощью радара видит грозы и по решению пилота может их облететь или уйти на посадку. Вертолет Ми-8 – самый популярный воздушный транспорт в России. Уникальность этого типа в том, что он не только транспортный, но и боевой. Конкретно этот на площадке ранее был задействован в горячих точках.

На аэродроме целая коллекция вертолетов и самолетов. Гости праздника не только фотографировались на их фоне, но и выстраивались в очереди, чтобы почувствовать себя настоящим летчиком и подержать штурвал авиационной техники.

День авиации – праздник, который учебное заведение проводит уже больше 10 лет. С каждым годом желающих принять в нем участие становится больше.

На одной из площадок развернули спасательную операцию. По-настоящему тушили предполагаемое возгорание крыла самолета. Такие яркие выступления особенно завораживают детей. У праздника при этом не только развлекательная миссия, но и профориентационная: здесь можно было узнать о приемной компании. Как отмечают преподаватели УУНИТ, интерес к техническим специальностям заметно растет.