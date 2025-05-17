Жители Уфы проверили здоровье в Саду Аксакова

В республике стартовали Дни народного здоровья. Акция объединяет поклонников здорового образа жизни и тех, кто только приходит к нему. В Саду имени Аксакова работало несколько площадок. Гости праздника могли проверить здоровье и получить ценные советы специалистов.

Зоны были организованы от взрослых, детских и стоматологических поликлиник, психотерапевтического центра и других медучреждений. Измерить артериальное давление и проконсультироваться со специалистом можно было и у сотрудников Республиканского кардиоцентра. Они организовали свою тематическую аллею.