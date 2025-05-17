В Уфе официально открыли мотосезон

Уже традиционно мотоциклисты отметили это пробегом по улицам столицы. Точкой старта стала площадь перед ДК «Моторостроителей».

И кто, глядя на них, скажет, что на подходе к восьмому десятку жизнь скучна и однообразна? С выходом на пенсию Дамир Хузин возобновил забытое на время увлечение. Жена возражать не стала, а, наоборот, забронировала пассажирское место.

Около сотни мотоциклистов. И у каждого своя история любви к двухколёсному транспорту. Открытие мотосезона – это своего рода официальное пробуждение сообщества после зимней спячки. Возможность встретиться с друзьями, посмотреть на других и показать себя. И не только.

Открытие мотосезона в этом году посвятили 80-летию со Дня Победы. Клуб «Мотополк», занимающийся техникой середины прошлого века, представил восстановленные мотоциклы 50-х годов, но приближенные к временам Великой Отечественной войны.

Мотоциклисты колесят не только по городским улицам. Многие для путешествий выбирают именно двухколесного напарника.