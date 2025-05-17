В Уфе прошёл «Хвостатый забег»

На набережной реки Белой благотворительная акция объединила четвероногих и двуногих. Принять участие в забеге можно было как со своими питомцами, так и без. На финише каждого участника вне зависимости от результата ждала памятная медаль.

Также на мероприятии можно было познакомиться с животными из приютов. Основная цель забега – это помочь хвостатым обрести дом и собрать пожертвования, чтобы обеспечить тех, кто пока не нашел хозяев, всем необходимым. Забег проходит уже второй год и в его копилке уже есть истории со счастливым концом.