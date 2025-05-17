В Уфе проходит турнир по силовым видам спорта

Уфа в эти дни принимает открытый турнир по силовым видам спорта «ГРОМ СЕКИРА – 3». Чемпионат посвящен памяти Руслана Минибаева, экс-президента Национальной ассоциации пауэрлифтинга Башкортостана. Спортсмен безвременно ушел из жизни два года назад, однако продолжатели его дела до сих пор чтят память товарища.

В программе состязаний самые разные дисциплины. Это жим штанги лежа, становая тяга, подъем веса на силу хвата, а также армрестлинг. В борьбе на руках не обошлось без травм. Увечья были как среди девушек, так и юношей – пришлось вызывать скорую. Впрочем, таков спорт. Всего на турнире около 40 соревновательных дисциплин.

Соревнования проходят под эгидой Национальной ассоциации пауэрлифтинга республики. Участники от мала до велика. Самому возрастному уже за 80. Есть и ветераны СВО. Один из них, к слову, установил рекорд России, подняв в армлифтинге 212 кг.