В Уфе открылись VII Евразийские игры боевых искусств

На этот раз за три соревновательных дня свои силы проверят около 5 тысяч атлетов из разных регионов России, а также ряда зарубежных стран. Для этого в центре спортивной подготовки республики имени Римы Баталовой установили разные площадки: ринг, татами, борцовские ковры, октагон. На открытии организаторы игр отметили и поблагодарили гостей соревнований и представителей спортивных федераций, которые помогли при подготовке к турниру.