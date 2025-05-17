В Уфе открылись VII Евразийские игры боевых искусств

Столица республики принимает седьмые евразийские игры боевых искусств. Сегодня состоялась официальная церемония открытия мероприятия. Игры проходят в Уфе традиционно с 2018 года.
На этот раз за три соревновательных дня свои силы проверят около 5 тысяч атлетов из разных регионов России, а также ряда зарубежных стран. Для этого в центре спортивной подготовки республики имени Римы Баталовой установили разные площадки: ринг, татами, борцовские ковры, октагон. На открытии организаторы игр отметили и поблагодарили гостей соревнований и представителей спортивных федераций, которые помогли при подготовке к турниру.
Также сегодня состоялась гала-программа с финальными поединками игр по различным видам единоборств. Всего на центральной площадке зала провели шесть схваток. В них принимали участие победители и призеры первенства и чемпионата мира по мас-рестлингу, комбат-самообороне, всестилевому каратэ и другим видам единоборств.