В Башкирии скончался один из пострадавших в крупном пожаре на предприятии

В больнице Стерлитамака скончался один из пострадавших в крупном пожаре на предприятии по изготовлению парафина в Салавате.

Напомним, на промышленной территории в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением. Площадь пожара достигла 600 кв.м.

Под завалами нашли бездыханное тело 46-летнего сотрудника. Его искали больше суток. Также с травмами были госпитализированы мужчины 51, 49 и 44 лет. Первый пострадавший ушёл из жизни сегодня, 18 мая, утром на больничной койке.