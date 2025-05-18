В Башкирии мужчина поджёг дом с женой и тёщей

В Туймазинском районе расследуют обстоятельства смертельного пожара, который произошёл в деревне Дуслык.
Напомним, 16 мая огнём охватило трёхквартирный одноэтажный кирпичный дом по улице Зелёной. Площадь пожара достигла 112 кв.м.
Выяснилось, что к возгоранию причастен 67-летний местный житель. Он поссорился со своей 62-летней супругой, так как женщине не нравились вредные привычки мужа. В порыве злости мужчина облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Огнём охватило весь дом.
В пожаре погибла 86-летняя тёща подозреваемого, а его супруга была госпитализирована в тяжёлом состоянии.
Мужчина задержан. С ним проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Он признался в преступлении. С места происшествия изъяли канистру и бутылки с бензином и маслом.
Фото: МЧС по РБ.