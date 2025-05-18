В Башкирии мужчина поджёг дом с женой и тёщей

Выяснилось, что к возгоранию причастен 67-летний местный житель. Он поссорился со своей 62-летней супругой, так как женщине не нравились вредные привычки мужа. В порыве злости мужчина облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Огнём охватило весь дом.