Под Уфой произошла авария с участием 6 машин

Сегодня, 18 мая, под Уфой произошла массовая авария. Инцидент зафиксировали на Нагаевском шоссе.

Водитель на «Лифан» двигался из Уфы в сторону посёлка Нагаево и допустил столкновение сразу с несколькими авто: Киа Рио», «Лада Ларгус», «Фольксваген», «Рено» и «Мерседес». Машины стояли на запрещающем сигнале светофора.

Водителей и пассажиров «Киа Рио» и «Лифана» с различными травмами доставили в больницу. Транспортные средства получили механические повреждения. Ведётся разбирательство.