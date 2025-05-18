Жители Башкирии строят мемориалы героям своими руками

В Бижбулякском районе продолжается работа по реставрации и возведению новых обелисков, посвященных героям Великой Отечественной, локальных войн и спецоперации. Жители сёл и деревень не только собрали деньги на мемориалы, но и сами принимают активное участие в строительстве.

На месте бывшего пустыря жители Седякбаш решили построить еще один мемориальный комплекс. В деревне уже есть обелиски ветеранам Великой Отечественной, но не было памятника участникам локальных войн в Чечне и Афганистане, СВО. Здесь же можно будет почтить память и погибших в Гражданской войне.

Большим подспорьем для сельчан стала победа в конкурсе ППМИ. Свой парк они назвали «Патриот». И центральное место в нём займет православный храм великомученика воина Иоанна, которому молятся за всех, кто на войне или на службе. А жители соседней Ивановки ведут работу по строительству нового обелиска полностью за свой счёт. И хотя здесь уже осталось не так много подворий, память о своих героях помогли сохранить уроженцы деревни.

Работа кипит и в Кенгер-Менеузовском сельсовете. Раньше в деревне Разаевка тоже не было обелиска с именами героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Жители решили исправить эту ситуацию.

Список имён на обелиске формировали все уроженцы деревни. Создали специальный чат, в который скидывали документы. Затем приняли участие в сборе средств и теперь активно помогают в строительстве.