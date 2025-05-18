В Уфе жители многоэтажек напуганы провалами в своем дворе

Нужно, чтобы были проведены исследования уже в данной ситуации, потому что я уже говорила, что изыскания проводились перед строительством, это всегда делается так. Сейчас уже 25-й год, и мы уже видим, что появилась другая техногенная нагрузка. Тут тоже делали изыскания, я знаю. Но именно влияние данного сооружения на уже существующие, это вам ни один специалист не скажет, пока не будут проведены исследования. Ещё нужно понимать, что этот провал крупный, он не произошёл в одночасье, то есть в любом случае этот процесс шёл.

Индира Сафиуллина, специалист по инженерно-геологическим изысканиям