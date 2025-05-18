В Уфе жители многоэтажек напуганы провалами в своем дворе

Дома стоят в местности, подверженной карстовым процессам, говорят геологи. В этом году пустоты образовывались и в Черниковке, и в центре города. Сейчас обвал напугал уже жителей улицы Загира Исмагилова. Притом, как утверждают местные, это не единичный случай за последние месяцы.
Портал, пещера. Всё это попытки местных жителей дать название этому пугающе-неизвестному для них явлению. Станислав — это тот, благодаря кому, возможно, стоящая на обвале легковушка не повторила судьбу печально известной «Лады Калины». Сначала просел асфальт. После, когда приехали «Уфаводоканал» и вскрыли дорожное покрытие, оказалось, что это была только верхушка айсберга.
Мы боимся за своих детей. Если оглядеться, есть такие провалы, и начались они именно после начала строительства этих трёх домов. Внизу у нас таунхаусы стоят, там тоже провалы асфальта появились.Станислав Кутьин, житель дома №21 по ул. З. Исмагилова
На то, чтобы заполнить образовавшуюся полость, потребовалось несколько грузовиков с песком. Но вскоре асфальт начал проседать и в других местах.
Я боюсь не только за свою жизнь. У меня и сын больной есть. Если что случится, выпрыгивать в окно мы же не станем. Теперь у нас тревога на душе.Фруза Абсалямова, жительница дома №19 по ул. З. Исмагилова
Вчера женщина говорит: «Я всю ночь не спала, надо продать квартиру». Я говорю: «Кто теперь купит твою квартиру?»Фания Исмагилова, жительница дома №17 по ул. З. Исмагилова
Уфа и
треть территории Башкортостана находятся в зоне опасных карстовых процессов. В
советские годы и разговора не было о застройке этого района. В начале века были
проведены новые изыскания и принято решение о многоэтажном строительстве.
Нужно, чтобы были проведены исследования уже в данной ситуации, потому что я уже говорила, что изыскания проводились перед строительством, это всегда делается так. Сейчас уже 25-й год, и мы уже видим, что появилась другая техногенная нагрузка. Тут тоже делали изыскания, я знаю. Но именно влияние данного сооружения на уже существующие, это вам ни один специалист не скажет, пока не будут проведены исследования. Ещё нужно понимать, что этот провал крупный, он не произошёл в одночасье, то есть в любом случае этот процесс шёл.Индира Сафиуллина, специалист по инженерно-геологическим изысканиям
Но что-то ускорило его. В одном из домов, стоящем недалеко от провала, жильцы и до этого фиксировали трещины. Были даже установлены маячки для мониторинга ситуации.
Жильцы нашего дома стали писать в чате, что трещины стали увеличиваться. У кого-то даже в квартирах трещины. Я года два-три уже слышу, как сыпется что-то за стенкой. В начале я не понимала, что это. Но когда встал вопрос, что появились трещины, я поняла, что это сыпется крошка между стыком, где находятся подъезды.Роза Хайруллина, жительница дома №16 по ул. З. Исмагилова
Первое, что необходимо было сделать, считают специалисты, это грамотно ликвидировать провал путём засыпки и послойной утрамбовки жирной глины. Второе — выявить причины его возникновения и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.
Как правило, так и происходит. Сначала провал, а потом вокруг него происходят повторные провалы. Поэтому просто пускать на самотёк и надеяться, что ничего не произойдёт, — это грубейшая ошибка. Тем более что в нескольких метрах от образовавшегося провала там назревает новый, который произойдёт в ближайшее время. Дни, недели, месяцы, но не годы. По всем признакам он аналогичен тому, что произошёл, и они взаимосвязаны.Юрий Стром, эксперт по инженерно-карстологическим изысканиям
Каждое утро жильцов дома начинается с осмотра места, которое сейчас вызывает у них больше всего тревоги. Асфальт здесь уже просел. И вновь заглядывать вглубь земли, несмотря на зрелищность процесса, у них нет желания.