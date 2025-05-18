Уфа проводила военнослужащих в зону СВО после отпуска

Сегодня из Уфы в зону СВО проводили группу военнослужащих. Это 60 бойцов, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, и те, кто заключил контракт. На площадку они приехали со своими близкими и родными.
Солдаты провели две недели краткосрочного отпуска дома, решали семейные вопросы и отдыхали от боевых будней. После государственных гимнов на построении с напутственным словом к военнослужащим обратились представители военного комиссариата. Далее бойцам дали время попрощаться с близкими.
Дома героев ждут с победой, а главное, целыми и невредимыми. Военнослужащие забирают из родных мест посылки не только для себя, но и для сослуживцев. В зону СВО их доставят на автобусах, выделенных республикой, в сопровождении ГАИ и сотрудников Госкомитета по ЧС.