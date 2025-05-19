Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие на предприятии в Башкирии

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о самочувствии пострадавших в крупном пожаре на предприятии по изготовлению парафина в Салавате.

Напомним, 16 мая из-за нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением. Площадь пожара достигал 600 кв.м.

Под завалами погиб 46-летний мужчина. Ещё трое пострадавших были госпитализированы. 51-летний мужчина скончался на больничной койке через некоторое время.

43-летний и 48-летний пострадавшие продолжают получать лечение в Республиканском ожоговом центре. Один из них в стабильно тяжёлом состоянии, другой – в крайне тяжёлом. Борьба за жизнь пострадавших продолжается.