В Башкирии из пожаров спасли 6 детей

В Башкирии за один день зафиксировали два крупных пожара, в которых едва не пострадали дети.

В Краснокамском районе в деревне Новый Янзигит огнём охватило жилой дом из бруса, блочную и бревенчатую баню, теплицу, мотоблок и самодельный трактор. Площадь пожара достигла 100 кв.м. В доме проживала семья из 7 человек, среди которых были три ребёнка в возрасте от 8 до 12 лет. Благодаря пожарному извещателю возгорания было быстро замечено – пострадавших нет.

Подобный случай произошёл в Нагаево на улице Механизаторов. Огнём охватило двухэтажный кирпичный дом с мансардой. Возгорание распространилось на 10 кв.м. Пожарные с помощью трёхколенной лестницы эвакуировали с мансардного этажа трёх детей 6, 8 и 12 лет. К счастью, пострадавших нет.