Ремонт моста под Уфой вызовет затруднение движения

Ремонт моста, который признали аварийным, планируется начать с 3 июня 2025 года, а завершить — в середине августа. Основные работы на мосту будут выполнять в период наименьшего трафика — в июне и июле. Подрядная организация будет трудиться круглосуточно, без выходных и праздничных дней в две смены. Мост перекроют частично. Для водителей будут доступны три полосы движения, где будет организовано светофорное регулирование транспортных потоков. При этом движение по средней полосе будет реверсивным. Таким образом, утром две полосы будут открыты для тех, кто едет в направлении Уфы, а вечером — для тех, кто выезжает из города.