В Башкирии скончался ещё один пострадавший в пожаре на предприятии

В МЧС по Башкирии сообщили, что в больнице Стерлитамака скончался 43-летний мужчина, который пострадал при пожаре на предприятии по изготовлению парафина в Салавате.
Напомним, ранее в завалах нашли 45-летнего сотрудника без признаков жизни. После госпитализации скончался 51-летний пострадавший. Ещё один 48-летний мужчина находится в Республиканском ожоговом центре. За его жизнь продолжают бороться.
16 мая из-за нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением. Площадь пожара достигла 600 кв.м.
Фото: МЧС по РБ.