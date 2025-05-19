В Башкирии погибла женщина, которую поджёг супруг

Стали известны подробности трагического пожара в Туймазинском районе. Об этом рассказали в МЧС.

16 мая в селе Дуслык пьяный 67-летний мужчина разозлился на 63-летнюю супругу за замечание о вредных привычках. Он поджёг жену. Огонь быстро перекинулся на весь дом. В горящем помещении погибла 87-летняя мама женщины – она была малоподвижна и не успела выбраться из огня.