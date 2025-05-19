В Башкирии на мужчину напала бешеная рысь

Рысь напала на мужчину на придомовой территории. К счастью, животное удалось остановить. Сельчанин получил несколько царапин.

Как отмечает ИА «Башинформ» со ссылкой на министерство природопользования и экологии, место нападение осмотрели, а тело рыси было направлено на исследование. Оказалось, животное было заражено вирусом бешенства. Специалисты ветеринарной службы принимают необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции и ликвидации очага болезни.