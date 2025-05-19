Башкирия признана лидером по противодействию спортивному допингу

Башкортостан признали регионом-лидером по противодействию спортивному допингу. Данные рейтинга Российского антидопингового агентства сегодня на оперативном совещании правительства озвучил Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил важность проводимой в этой части работы, назвав одним из основополагающих принцип справедливости в спорте.

На совещании обсудили и ряд других вопросов, в частности, ремонт дорог. Объем дорожного фонда республики в 2025 году составляет 44 млрд рублей. В рамках предусмотренных средств запланировано отремонтировать более 1000 км дорог и 24 моста. Как отметили в Минтрансе, необходимые контракты на проведение работ заключены. В рамках программы ремонта «фонящих» дорог отремонтируют порядка 150 км покрытия в 23 районах.