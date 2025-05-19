В Уфе наградили донора костного мозга

Мероприятие прошло в Межвузовском студенческом кампусе в рамках съезда онкологов России. Почетный знак получила жительница Стерлитамака.
Много лет Ирина Сергеева сдавала кровь, а в 2019 году решила, что готова пополнить федеральный регистр доноров костного мозга. В этом году женщине сообщили, что нашли пациента, которому подходит ее костный мозг. Операцию по пересадке провели в исследовательском центре гематологии в Москве.
Также в кампусе прошла лекция о гематологии для студентов БГМУ. Университет активно участвует в исследованиях по этой теме. Специалисты клиники БГМУ организуют школу пациентов, где можно узнать о новейших возможностях терапии болезни. Проводят разъяснительную работу о необходимости проведения высокотехнологических методов лечения – трансплантации костного мозга.