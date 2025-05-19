В Уфе наградили донора костного мозга

Много лет Ирина Сергеева сдавала кровь, а в 2019 году решила, что готова пополнить федеральный регистр доноров костного мозга. В этом году женщине сообщили, что нашли пациента, которому подходит ее костный мозг. Операцию по пересадке провели в исследовательском центре гематологии в Москве.