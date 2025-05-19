В Башкирии соседи рассказали о мужчине, который сжёг жену и тёщу

В Туймазинском районе арестовали мужчину, который поджег жилой дом, облив его бензином. В пожаре погибла пожилая теща злоумышленника, супруга получила обширные ожоги и сегодня скончалась в больнице. Трагедия случилась в селе Дуслык.
По словам соседей, вечером 16 мая супруги начали ссориться во дворе дома. Затем мужчина облил веранду горючим и поджег её. Огонь охватил и его 63-летнюю супругу. Услышав крики, соседи бросились сбивать огонь с женщины и вызвали пожарных. Её с ожогами госпитализировали в тяжелом состоянии. Пламя успело выжечь жилье супругов, перекинулось на соседнюю квартиру и крышу здания. После ликвидации огня пожарные обнаружили в квартире тело 86-летней женщины, которая скончалась от отравления угарным газом.
По словам соседей, супруги считались благополучной семьей. 67-летний мужчина прежде никогда не вел себя неадекватно, не злоупотреблял алкоголем. Его задержали в тот же вечер и доставили в суд. Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью двух и более лиц. Обвиняемый свою вину признал полностью.