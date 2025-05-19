В Башкирии соседи рассказали о мужчине, который сжёг жену и тёщу

В Туймазинском районе арестовали мужчину, который поджег жилой дом, облив его бензином. В пожаре погибла пожилая теща злоумышленника, супруга получила обширные ожоги и сегодня скончалась в больнице. Трагедия случилась в селе Дуслык.

По словам соседей, вечером 16 мая супруги начали ссориться во дворе дома. Затем мужчина облил веранду горючим и поджег её. Огонь охватил и его 63-летнюю супругу. Услышав крики, соседи бросились сбивать огонь с женщины и вызвали пожарных. Её с ожогами госпитализировали в тяжелом состоянии. Пламя успело выжечь жилье супругов, перекинулось на соседнюю квартиру и крышу здания. После ликвидации огня пожарные обнаружили в квартире тело 86-летней женщины, которая скончалась от отравления угарным газом.

Он неразговорчивый был, необщительный, мы с соседкой больше разговаривали. Иногда выпивал, но не скажу, что пьяный ходил, не видела. Дамира Хуснутдинова, жительница с. Дуслык