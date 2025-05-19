В Башкирии определили лучшие школьные столовые

Стерлитамакские повара продемонстрировали сушеный том-ям, печенье из креветочной муки. В школьное меню они пока не включены, но в будущем, возможно, появятся. Уфимская коррекционная школа №92 к операторам питания не обращается, еду школьникам готовят сами. Учебное заведение стало победителем в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника». Стюардессами на один день стали повара булгаковской школы «Взлетай». Они представили не только традиционные башкирские блюда, но и выпечку на космическую тему – торт и печенье в форме ракеты.