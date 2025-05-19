В Башкирии определили лучшие школьные столовые

Победителей регионального этапа всероссийского конкурса оценивали в трех номинациях: лучшие сельские, городские и уфимские столовые образовательных учреждений.
Стерлитамакские повара продемонстрировали сушеный том-ям, печенье из креветочной муки. В школьное меню они пока не включены, но в будущем, возможно, появятся. Уфимская коррекционная школа №92 к операторам питания не обращается, еду школьникам готовят сами. Учебное заведение стало победителем в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника». Стюардессами на один день стали повара булгаковской школы «Взлетай». Они представили не только традиционные башкирские блюда, но и выпечку на космическую тему – торт и печенье в форме ракеты.
В республиканском этапе всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» приняли участие 11 образовательных учреждений. Помимо демонстрации тематических столов, работу поваров проверил Роспотребнадзор. Победители конкурса в трех номинациях осенью будут защищать честь республики на всероссийском финале в Москве.