В Башкирии завершился конкурс «Безопасное колесо-2025»

В Башкортостане завершился республиканский конкурс «Безопасное колесо-2025». Состязания ежегодные и проводятся управлением Госавтоинспекции по республике совместно с Министерством образования и науки Башкортостана.
За звание лучшего знатока ПДД в этот раз боролись 244 школьника со всего региона. За победу в различных номинациях лучшие команды городов и районов соревновались на протяжении трех дней. Мероприятие проходило в детском лагере в Мелеузовском районе.
На церемонии закрытия конкурса каждому участнику вручили подарки и сладкие призы. По итогам состязаний обладателями третьего места стали ребята из Нефтекамска, второе заняли дети из Стерлитамака, а первыми оказались участники из города Октябрьского. Уже в ближайшее время они представят республику на всероссийском слёте отрядов юных инспекторов движения.