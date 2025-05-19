В Башкирии завершился конкурс «Безопасное колесо-2025»

В Башкортостане завершился республиканский конкурс «Безопасное колесо-2025». Состязания ежегодные и проводятся управлением Госавтоинспекции по республике совместно с Министерством образования и науки Башкортостана.

За звание лучшего знатока ПДД в этот раз боролись 244 школьника со всего региона. За победу в различных номинациях лучшие команды городов и районов соревновались на протяжении трех дней. Мероприятие проходило в детском лагере в Мелеузовском районе.