ФК «Уфа» обеспечил себе право выступать в Первой лиге в следующем сезоне

Футбольный клуб «Уфа» обеспечил себе право выступать в Первой лиге в следующем сезоне. Накануне в заключительном домашнем матче команда принимала тульский «Арсенал». Гости открыли счёт с пенальти, а во втором тайме удвоили преимущество.

В составе уфимцев отличился Илья Черняк. Он забил гол прямым ударом со штрафного. Поражение не гарантировало подопечным Омари Тетрадзе сохранение прописки. Но после поражения от «Урала» «Тюмень» потеряла шансы обогнать «Уфу» в турнирной таблице.