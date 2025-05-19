В Башкирии рассказали, сколько парков и скверов благоустроят в 2025 году

159 парков и скверов в Башкортостане будут благоустраивать в следующем году. Об этом сегодня говорили на заседании часа общественных пространств с участием Радия Хабирова. До 12 июня в регионе продолжается голосование по выбору территорий, которые жители региона хотели бы преобразить по программе формирования комфортной городской среды.

Напомнили и о проектах для участия в десятом всероссийском конкурсе. Речь идёт об обновлении мест притяжения в малых населённых пунктах — Октябрьском, Туймазах, Дюртюлях, Бирске, Чишмах, Янауле, Агидели, Киргиз-Мияках, Верхнеяркеево и Кушнаренково.