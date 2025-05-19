В Башкирии рассказали, сколько парков и скверов благоустроят в 2025 году

159 парков и скверов в Башкортостане будут благоустраивать в следующем году. Об этом сегодня говорили на заседании часа общественных пространств с участием Радия Хабирова. До 12 июня в регионе продолжается голосование по выбору территорий, которые жители региона хотели бы преобразить по программе формирования комфортной городской среды.
Напомнили и о проектах для участия в десятом всероссийском конкурсе. Речь идёт об обновлении мест притяжения в малых населённых пунктах — Октябрьском, Туймазах, Дюртюлях, Бирске, Чишмах, Янауле, Агидели, Киргиз-Мияках, Верхнеяркеево и Кушнаренково.
На встрече обсудили и проекты преобразования улиц и общественных пространств Уфы. Речь идет о парке имени Ленина, плане реконструкции улицы Театральной, чтобы сделать её полупешеходной, парка Баланово, сквера имени Дзержинского, территории рядом с Лимонарием и ГКЗ «Башкортостан», сквера памяти в микрорайоне «Шакша» и около улицы 50 лет СССР.