ГОК в Сибае и премии для отличников ЕГЭ: итоги оперативки с Радием Хабировым

Сибайский горно-обогатительный комбинат возобновит работу. У предприятия новые собственники, которые будут его развивать. Об этом Глава республики заявил на оперативном совещании в Правительстве. Поднимали и другие темы, такие как ремонт дорог, подготовку к ЕГЭ и не только.

Конец весны для школьников — одновременно и самое долгожданное время, и тревожное. Почти 17 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ. И лучше сделать это на отлично. В этом году выпускники, набравшие 100 баллов за экзамен и поступившие в вузы республики, получат по 150 тысяч рублей. Премия в 50 тысяч действует для учителей.

Желаю нашим ребятам успехов, чтобы все хорошо сдали. Качество сдачи экзаменов в республике каждый год повышается, и это показатель эффективности организации системы образования. А вам надо должным образом организовать, чтобы всё работало. Все наши меры поддержки сохраним. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уже не первый год в Министерстве образования наблюдают тенденцию: среди самых популярных предметов — математика и информатика.

Наиболее популярными предметами на ЕГЭ стали профильная математика, обществознание и информатика. Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Горячая пора и для дорожников. В этом году отремонтируют более 1000 км дорог и 24 моста. Как отметили в Минтрансе, необходимые контракты на проведение работ заключены. По фонящим дорогам отремонтируют порядка 150 км в 23 районах.

Впервые в ЦУРе с докладом о работе выступил генеральный директор компании «Взрывгеосервис». Здесь производят взрывчатку для промышленного назначения. Мощности локализованы в Стерлитамаке и Нефтекамске. За почти 20 лет работы производитель стал одним из лидеров в стране, после санкций заменив многих зарубежных поставщиков.

Хорошая новость и для жителей Сибая. После долгого простоя там вновь заработает горно-обогатительный комбинат. У предприятия появились новые собственники, которые настроены на развитие производства. По словам Радия Хабирова, будет создано несколько сотен рабочих мест. На ГОК уже возвращаются люди, ранее уехавшие на работу в другие районы и регионы.