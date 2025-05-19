Радий Хабиров обсудил будущее Сибайского ГОКа с новыми собственниками

Для города приход такого инвестора станет новым этапом развития. Речь не только о занятости населения, но и о реализации социальных проектов по городскому благоустройству. В подтверждение между муниципалитетом и компанией было заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Было отмечено, что «Полиметалл» имеет необходимые технологии и компетенции для модернизации Сибайского ГОКа, которая завершится к 2028 году.