Под Уфой начинают ремонт моста через реку Уршак

Круглосуточный режим работы, светофорное регулирование с реверсивной средней полосой и прогнозы искусственного интеллекта. Дорожники готовятся к ремонту аварийного моста через реку Уршак под Уфой. Общая протяженность участка чуть больше 130 метров. В последний раз мост, построенный 45 лет назад, ремонтировали в 2014 году. В соответствии с госконтрактом, планово-предупредительные работы начнутся 3 июня, а закончатся в середине августа.

По словам специалистов, за сутки через мост проезжает около 60 тыс. автомобилей. Сегодня на совещании в ЦУРе сообщили, что избежать затруднения движения не получится, но удастся их минимизировать. Так, мост перекроют частично. Для водителей будут доступны три полосы движения, организовано светофорное регулирование с реверсивной средней полосой: утром приоритет — для въезжающих в город, вечером — для выезжающих. В Минтрансе республики рассказали об объездных путях: по маршруту Дубки — Сихонкино — Ольховое — Мокроусово или Зубово — Нижегородка — Осоргино — Янгалышево.