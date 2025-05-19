В Уфе проводили мобилизованных в зону спецоперации после отпуска

В Уфе прошла централизованная отправка военнослужащих, мобилизованных в зону спецоперации. В сквер имени Нестерова пришли родные солдат проводить их за ленточку, чтобы дальше защищать Родину. Бойцы провели две недели краткосрочного отпуска дома, решали семейные вопросы и отдыхали от боевых будней.

После государственных гимнов на построении с напутственным словом к военнослужащим обратились представители военного комиссариата. Далее бойцам дали время попрощаться с близкими. Дома героев ждут с победой, а главное, целыми и невредимыми. Военнослужащие забирают из родных мест посылки не только для себя, но и для сослуживцев. В зону специальной военной операции их доставят на автобусах, выделенных республикой.