Революционная операция в Уфе: хирурги создали новый орган из кишечника пациента

Операцию по удалению мочевого пузыря и формированию нового органа провели сегодня в республиканском онкодиспансере. Она прошла в рамках Всероссийского съезда онкологов России. Мастер-классы по онкоурологии и торакальной онкологии с участием ведущих специалистов транслировались на всю страну.

В прошлом году специалисты республиканского онкоцентра провели более 12,5 тысяч операций. И эта цифра растет и говорит о том, что служба в Башкортостане развивается. Чем больше хирургических вмешательств, тем больше пациентов, болезнь которых выявилась на ранних стадиях.

Сначала хирурги удаляют пораженный раком мочевой пузырь. Новый орган будут создавать из части кишечника самого пациента. Операция проводится не впервые, однако считается сложной.

Мастер-класс, который показал главный онколог Минздрава России, транслировался на всю страну. Операция прошла в рамках значимого для медиков события — Всероссийского съезда онкологов. Лучшие умы сегодня в Башкортостане.