Башкирия открыла двери в мир большого спорта для пара-джиу-джитсу

Инициативу Башкортостана поддержали в Российской федерации джиу-джитсу. В Калуге состоялся первый официальный чемпионат страны по этому виду спорта среди участников с ограниченными возможностями здоровья. Идея провести соревнования принадлежит Булату Атласову, президенту федерации джиу-джитсу Башкортостана.
Ильдару Ишбулатову 30. И он не представляет свою жизнь без спорта. В 2023 году он стал первым россиянином, завоевавшим медаль на международном турнире по пара джиу-джитсу. Но на всероссийском уровне доказать мастерство возможности не было.
Премьера пара джиу-джитсу как официальной дисциплины состоялась в Калуге. Поединки прошли в формате «борьба лёжа». Благодаря сниженному травматизму он идеально подходит для параатлетов. Ильдар стартовал в турнире с победы и завоевал серебро. Как признается спортсмен, залог успеха — в ежедневной работе.
Инициатива сделать соревнования официальными принадлежит Булату Атласову. Он уже много лет занимается популяризацией пара джиу-джитсу. Аккредитация этого вида спорта преследует сразу несколько целей.
Результат более чем оправдал себя. На первый официальный турнир приехали 26 спортсменов. Для сравнения, даже чемпионат мира по пара джиу-джитсу собирал около 50 участников. Уже есть планы на будущее. Этой осенью соревнования может принять Уфа. И тогда они пройдут ещё масштабнее.