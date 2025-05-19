Башкирия открыла двери в мир большого спорта для пара-джиу-джитсу

Инициативу Башкортостана поддержали в Российской федерации джиу-джитсу. В Калуге состоялся первый официальный чемпионат страны по этому виду спорта среди участников с ограниченными возможностями здоровья. Идея провести соревнования принадлежит Булату Атласову, президенту федерации джиу-джитсу Башкортостана.

Ильдару Ишбулатову 30. И он не представляет свою жизнь без спорта. В 2023 году он стал первым россиянином, завоевавшим медаль на международном турнире по пара джиу-джитсу. Но на всероссийском уровне доказать мастерство возможности не было.

Премьера пара джиу-джитсу как официальной дисциплины состоялась в Калуге. Поединки прошли в формате «борьба лёжа». Благодаря сниженному травматизму он идеально подходит для параатлетов. Ильдар стартовал в турнире с победы и завоевал серебро. Как признается спортсмен, залог успеха — в ежедневной работе.

Регулярные тренировки, персональные тренировки, плюс самостоятельные упражнения дома, работа с железом и так далее. Ильдар Ишбулатов, серебряный призёр всероссийских соревнований по джиу-джитсу

Инициатива сделать соревнования официальными принадлежит Булату Атласову. Он уже много лет занимается популяризацией пара джиу-джитсу. Аккредитация этого вида спорта преследует сразу несколько целей.

Для того чтобы спортсмены с инвалидностью могли отбираться на соревнования, могли получать звания кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта. Чтобы могли получать зарплату, будучи профессиональными спортсменами. Поэтому этот турнир был таким первым шагом для того, чтобы этот раздел аккредитовать. Булат Атласов, президент федерации джиу-джитсу Республики Башкортостан