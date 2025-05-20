В Башкирии разыскивается 14-летняя девочка

В селе Иглино ведутся поиски подростка. Подробности сообщили волонтёры поискового отряда «Поиск детей-Уфа».
19 мая 14-летняя Русалина Сафиуллина ушла из школы в неизвестном направлении. Дома девочка не появилась. Связаться с ней не могут.
Приметы: рост около 158-163 см, стрижка средней длины, черные волосы, возможен пирсинг и заметный макияж. На вид 11-14 лет, плотного телосложения. Была одета в черную короткую юбку, черные гольфы, ботфорты.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят обратиться по телефонам: 112 или 8 927 969 89 19, 8 917 383 56 87.