В Башкирии грациозная косуля попала в объектив фотоловушки

Представители национального парка «Башкирия» продолжают делиться историями и кадрами из жизни животных.
Так, фотоловушке удалось запечатлеть грациозную косулю. Если посмотреть на животное сзади, то можно заметить белое пятно под хвостом.
Оказалось, что пятнышко служит неким «зеркалом» для сородичей. Почуяв угрозу, косуля резко пускается в бега, за ней устремляются другие. Скорость у этих животных развивается до 60 км/час. Не упустить из виду в густом лесу первого стартовавшего помогает как раз это «зеркало».
Видео: национальный парк «Башкирия».