В Башкирии грациозная косуля попала в объектив фотоловушки

Оказалось, что пятнышко служит неким «зеркалом» для сородичей. Почуяв угрозу, косуля резко пускается в бега, за ней устремляются другие. Скорость у этих животных развивается до 60 км/час. Не упустить из виду в густом лесу первого стартовавшего помогает как раз это «зеркало».